«Калгари» вышел в плей-офф НХЛ

«Калгари» обеспечил себе участие в плей-офф НХЛ-2021/22.

«Флэймз» гарантировали себе место в плей-офф после того, как «Эдмонтон» обыграл «Вегас» (4:0). Ранее из Западной конференции в плей-офф вышли «Колорадо» и «Сент-Луис».

«Калгари» с 99 очками занимает третье место в Западной конференции. На девятой строчке «Вегас», у которого 87 очков.

В последний и единственный раз «Калгари» выигрывал Кубок Стэнли в 1989 году, победив в финале «Монреаль» (4-2). В прошлом сезоне «Флэймз» не смогли выйти в плей-офф.