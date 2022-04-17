Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 01:42

Два очка Кейна помогли «Эдмонтону» обыграть «Вегас», у Дадонова «-3»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 4:0.

2 (1+1) очка набрал Эвандер Кейн, еще по шайбе забросили Крис Расселл, Коди Сиси и Уоррен Фогеле. Форвард «Голден Найтс» Евгений Дадонов завершил встречу с показателем полезности «-3».

После этого матча «Эдмонтон» с 94 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Вегас» с 87 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Вегас» — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Голы: Расселл — 1 (Кассиан, Маклеод), 16:26 — 1:0. Сиси — 5 (Нерс, Кейн), 40:35 — 2:0. Фогеле — 12, 45:16 — 3:0. Кейн — 17 (мен., Нюджент-Хопкинс, Райан), 55:32 — 4:0.

Вратари: Смит — Томпсон.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 36 (10+16+10) — 39 (13+12+14).

Наши: — - Дадонов (14.28/2/-3).

16 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Эдмонтон Ойлерз
1
2
Читайте также
Что будет, если приседать каждый день 20 раз?
Микки Маус вместо Конора. Disney хочет купить UFC за 4,3 млрд долларов, что ждет бойцов из России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Барбашев устроил потасовку с Делорье в матче «Сент-Луис» — «Миннесота»

НХЛ, расписание матчей 16 и 17 апреля: «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», «Монреаль» — «Вашингтон» и другие
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 75 48 27 104
2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 74 41 33 92
5 Айлендерс 74 35 39 79
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 74 26 48 58
8 Филадельфия 74 23 51 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 74 53 21 112
2 Торонто 74 48 26 102
3 Тампа-Бэй 74 45 29 98
4 Бостон 75 46 29 97
5 Детройт 75 29 46 68
6 Баффало 76 27 49 65
7 Оттава 74 28 46 62
8 Монреаль 75 20 55 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 74 54 20 114
2 Сент-Луис 75 45 30 100
3 Миннесота 74 46 28 99
4 Нэшвилл 75 43 32 91
5 Даллас 74 42 32 89
6 Виннипег 75 35 40 81
7 Чикаго 75 25 50 61
8 Аризона 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 74 45 29 99
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 76 41 35 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 73 29 44 69
8 Сиэтл 73 23 50 52
Результаты / календарь
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
17.04 02:00
Баффало – Филадельфия
 - : -
17.04 02:00
Монреаль – Вашингтон
 - : -
17.04 02:00
Оттава – Торонто
 - : -
17.04 02:00
Тампа-Бэй – Виннипег
 - : -
17.04 03:00
Даллас – Сан-Хосе
 - : -
17.04 04:00
Колорадо – Каролина
 - : -
17.04 05:00
Калгари – Аризона
 - : -
17.04 05:00
Сиэтл – Нью-Джерси
 - : -
17.04 05:30
Лос-Анджелес – Коламбус
 - : -
17.04 20:00
Детройт – Флорида
 - : -
17.04 23:59
Филадельфия – Баффало
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 74 108
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 105
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 69 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 76 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 50 2.05
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 59 2.2
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости