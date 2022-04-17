Два очка Кейна помогли «Эдмонтону» обыграть «Вегас», у Дадонова «-3»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 4:0.

2 (1+1) очка набрал Эвандер Кейн, еще по шайбе забросили Крис Расселл, Коди Сиси и Уоррен Фогеле. Форвард «Голден Найтс» Евгений Дадонов завершил встречу с показателем полезности «-3».

После этого матча «Эдмонтон» с 94 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Вегас» с 87 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Вегас» — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Голы: Расселл — 1 (Кассиан, Маклеод), 16:26 — 1:0. Сиси — 5 (Нерс, Кейн), 40:35 — 2:0. Фогеле — 12, 45:16 — 3:0. Кейн — 17 (мен., Нюджент-Хопкинс, Райан), 55:32 — 4:0.

Вратари: Смит — Томпсон.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 36 (10+16+10) — 39 (13+12+14).

Наши: — - Дадонов (14.28/2/-3).

16 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».