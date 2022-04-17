Два очка Кейна помогли «Эдмонтону» обыграть «Вегас», у Дадонова «-3»
«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 4:0.
2 (1+1) очка набрал Эвандер Кейн, еще по шайбе забросили Крис Расселл, Коди Сиси и Уоррен Фогеле. Форвард «Голден Найтс» Евгений Дадонов завершил встречу с показателем полезности «-3».
После этого матча «Эдмонтон» с 94 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Вегас» с 87 очками — на девятой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Вегас» — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Голы: Расселл — 1 (Кассиан, Маклеод), 16:26 — 1:0. Сиси — 5 (Нерс, Кейн), 40:35 — 2:0. Фогеле — 12, 45:16 — 3:0. Кейн — 17 (мен., Нюджент-Хопкинс, Райан), 55:32 — 4:0.
Вратари: Смит — Томпсон.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 36 (10+16+10) — 39 (13+12+14).
Наши: — - Дадонов (14.28/2/-3).
16 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|75
|48
|27
|104
|2
|Рейнджерс
|76
|49
|27
|104
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|74
|41
|33
|92
|5
|Айлендерс
|74
|35
|39
|79
|6
|Коламбус
|74
|35
|39
|76
|7
|Нью-Джерси
|74
|26
|48
|58
|8
|Филадельфия
|74
|23
|51
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|74
|53
|21
|112
|2
|Торонто
|74
|48
|26
|102
|3
|Тампа-Бэй
|74
|45
|29
|98
|4
|Бостон
|75
|46
|29
|97
|5
|Детройт
|75
|29
|46
|68
|6
|Баффало
|76
|27
|49
|65
|7
|Оттава
|74
|28
|46
|62
|8
|Монреаль
|75
|20
|55
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|74
|54
|20
|114
|2
|Сент-Луис
|75
|45
|30
|100
|3
|Миннесота
|74
|46
|28
|99
|4
|Нэшвилл
|75
|43
|32
|91
|5
|Даллас
|74
|42
|32
|89
|6
|Виннипег
|75
|35
|40
|81
|7
|Чикаго
|75
|25
|50
|61
|8
|Аризона
|74
|22
|52
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|74
|45
|29
|99
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|94
|3
|Лос-Анджелес
|76
|39
|37
|88
|4
|Вегас
|76
|41
|35
|87
|5
|Ванкувер
|75
|37
|38
|84
|6
|Анахайм
|76
|29
|47
|72
|7
|Сан-Хосе
|73
|29
|44
|69
|8
|Сиэтл
|73
|23
|50
|52
|17.04
|02:00
|
Баффало – Филадельфия
|- : -
|17.04
|02:00
|
Монреаль – Вашингтон
|- : -
|17.04
|02:00
|
Оттава – Торонто
|- : -
|17.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Виннипег
|- : -
|17.04
|03:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|- : -
|17.04
|04:00
|
Колорадо – Каролина
|- : -
|17.04
|05:00
|
Калгари – Аризона
|- : -
|17.04
|05:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|- : -
|17.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Коламбус
|- : -
|17.04
|20:00
|
Детройт – Флорида
|- : -
|17.04
|23:59
|
Филадельфия – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|110
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|74
|108
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|105
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|69
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|76
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|50
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|51
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|59
|2.2