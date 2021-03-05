«Калгари» объявил о назначении Саттера на пост главного тренера

Канадский специалист Дэррил Саттер возглавил хоккейный клуб «Калгари» после увольнения Джеффа Уорда, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Ранее Саттер тренировал «Лос-Анджелес» в 2011-2017 годах и завоевал с клубом Кубок Стэнли в 2012-м и 2014-м годах. Также он возглавлял «Чикаго» и «Сан-Хосе».

Отметим, с декабря 2002 года по июль 2006-го специалист уже занимал пост главного тренера «Калгари». А с 2003 по 2010 год он был генеральным менеджером клуба.