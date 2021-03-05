Андрей Свечников: «Первые несколько смен матча с «Детройтом» я немного нервничал и думал о своем брате»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:2), за который выступает его брат Евгений.

«Первые несколько смен матча я немного нервничал и думал о своем брате: «Как он?». Начал задумываться о себе, о различных вещах. Однако после пары смен уже сосредоточился на своей игре», — приводит слова Свечникова журналист Эндрю Шнитткер.

«Я горжусь тем, что могу называть его своим братом, — это лучший человек, которого я знаю, и лучший брат, — добавил Свечников в интервью официальному сайту НХЛ. — Он мне во всем помогает».

Свечниковы впервые сыграли против друг друга в НХЛ. Перед матчем они сделали совместное фото.

Андрей Свечников в этом сезоне набрал 19 (8+11) очков в 23 матчах за «Харрикейнз». Евгений Свечников в 4 матчах этого сезона за «Ред Уингз» набрал 4 (2+2) очка.