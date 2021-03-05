Умер отец Уэйна Гретцки

5 марта на 83-м году жизни скончался Уолтер Гретцки, отец легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки.

«С глубоким прискорбием сообщаю, что умер мой отец. Он храбро сражался с болезнью Паркинсона и другими проблемами со здоровьем на протяжении последних трех лет, никогда не позволял себе опустить руки. Он стал для меня причиной, по которой я полюбил хоккей. Он вдохновлял меня максимально выкладываться не только в хоккее, но и в жизни», — написал у себя в Twitter Уэйн Гретцки.

Уолтер Гретцки родился 8 октября 1938 года. В 2007 году он был удостоен Ордена Канады за вклад в развитие хоккея в стране и благотворительную деятельность.