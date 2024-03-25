«Калгари» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

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«Баффало» на выезде победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Калгари» занимает 11-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 71 очком в 70 матчах.

«Баффало» идет на 12-й строчке «Востока» с 73 очками в 72 играх.