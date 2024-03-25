«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: видеообзор матча НХЛ

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«Тампа-Бэй» на выезде победила «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Тампа-Бэй» занимает шестое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 85 очками в 71 матче.

«Анахайм» идет на 14-й строчке «Запада» с 52 очками в 71 игре.