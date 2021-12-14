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Как минимум три женщины рассматриваются на пост генменеджера «Монреаля»

08:49
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Как минимум три женщины рассматриваются на пост генерального менеджера «Монреаля», сообщает The Score.

По информации источника, «Монреаль» создал специальный комитет, который занимается поиском генерального менеджера.

В комитет входят владелец «Канадиенс» Джефф Молсон, исполнительный вице-президент по хоккейным операциям Джефф Гортон, миноритарный владелец Майкл Андлауэр и бывший генеральный менеджер Боб Гейни.

Ранее должность генменеджера клуба занимал Марк Бержевен, который был уволен 28 ноября.

Дополнительная информация:

https://www.thescore.com/nhl/news/2250728/report-at-least-3-women-being-considered-for-canadiens-gm-vacancy

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Карен Саркисян все материалы автора
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