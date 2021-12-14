Как минимум три женщины рассматриваются на пост генменеджера «Монреаля»

Как минимум три женщины рассматриваются на пост генерального менеджера «Монреаля», сообщает The Score.

По информации источника, «Монреаль» создал специальный комитет, который занимается поиском генерального менеджера.

В комитет входят владелец «Канадиенс» Джефф Молсон, исполнительный вице-президент по хоккейным операциям Джефф Гортон, миноритарный владелец Майкл Андлауэр и бывший генеральный менеджер Боб Гейни.

Ранее должность генменеджера клуба занимал Марк Бержевен, который был уволен 28 ноября.