Как минимум три женщины рассматриваются на пост генменеджера «Монреаля»
08:49
Как минимум три женщины рассматриваются на пост генерального менеджера «Монреаля», сообщает The Score.
По информации источника, «Монреаль» создал специальный комитет, который занимается поиском генерального менеджера.
В комитет входят владелец «Канадиенс» Джефф Молсон, исполнительный вице-президент по хоккейным операциям Джефф Гортон, миноритарный владелец Майкл Андлауэр и бывший генеральный менеджер Боб Гейни.
Ранее должность генменеджера клуба занимал Марк Бержевен, который был уволен 28 ноября.
Дополнительная информация:
https://www.thescore.com/nhl/news/2250728/report-at-least-3-women-being-considered-for-canadiens-gm-vacancy
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