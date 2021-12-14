Канадский форвард «Торонто» Джон Таварес высказался о возможном участии игроков НХЛ в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Я думаю, что все игроки надеются поехать, но сейчас все немного сложнее, чем могло быть, — приводит слова Тавареса Sportsnet. — Существуют некоторые препятствия и проблемы в настоящее время. Если говорить про себя, я стал беспокоиться сильнее, чем несколько месяцев назад».

Также форвард высказался о пятинедельном карантин перед Олимпийскими играми.

«Если вы уже сидели на карантине несколько недель, то знаете, что это действительно долгий срок», — сказал он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Окончательное решение по участию игроков из НХЛ в Олимпиаде должно быть принято до 10 января.