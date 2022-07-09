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Сегодня, 12:45

Источник: Малкин «опустошен» отсутствием движения по новому контракту с «Питтсбургом»

Сергей Разин
корреспондент
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Евгений Малкин.
Фото Global Look Press

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин обеспокоен ситуацией с продлением контракта, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, 35-летний россиянин старался сохранять внешнее спокойствие, однако близкие друзья и товарищи по команде сказали, что форвард «опустошен» отсутствием движения по его контракту. Один из друзей Малкина сказал, что хоккеист хочет играть только в «Питтсбурге».

Контракт Малкина с «Пингвинз», за который форвард выступает с 2006 года, заканчивается этим летом. Ранее россиянин выразил надежду на то, что останется в клубе, но не исключил ухода. По данным The Athletic, магнитогорец недоволен предложенным 2-летним контрактом с зарплатой 6 миллионов долларов за сезон и рассчитывает на вдвое больший срок контракта.

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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