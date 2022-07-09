Губерниев назвал виновных в ситуации с Капризовым
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с Кириллом Капризовым.
«Мне кажется, хоккейные агенты свою работу делают плохо. Это касается и Федотова, и Капризова. И независимо от плохой работы агентов, зарплата-то за счет Кирилла поступает на счет агента. Но делать свою работу он не в состоянии. Хоккеисту нужно окружать себя профессиональными людьми. Процесс оформления визы -дело серьезное. И пускать его на самотек не стоит. Надеюсь, эта ситуация разрешится. Но нужно подумать о профессионализме его команды. И с моей точки зрения, люди, которые его окружают, некомпетенты в своем деле», — сказал Губерниев «СЭ».
Ранее стало известно, что Капризову дважды отказали во въезде США из-за отсутствия рабочей визы.
В прошлом сезоне Капризов провел в регулярке НХЛ 81 матч за «Миннесоту» и набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф — 6 игр и 8 (7+1) очков.
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|5
|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|Рейнджерс
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|Филадельфия
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|П
|О
|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
|0
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
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|П
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|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
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|0
|0
|3
|Даллас
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|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
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|0
|7
|Сент-Луис
|0
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|0
|0
|8
|Чикаго
|0
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
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|0
|0
|3
|Вегас
|0
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|0
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|4
|Калгари
|0
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|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
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|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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