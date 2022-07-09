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Сегодня, 15:27

Губерниев назвал виновных в ситуации с Капризовым

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кирилл Капризов.
Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с Кириллом Капризовым.

«Мне кажется, хоккейные агенты свою работу делают плохо. Это касается и Федотова, и Капризова. И независимо от плохой работы агентов, зарплата-то за счет Кирилла поступает на счет агента. Но делать свою работу он не в состоянии. Хоккеисту нужно окружать себя профессиональными людьми. Процесс оформления визы -дело серьезное. И пускать его на самотек не стоит. Надеюсь, эта ситуация разрешится. Но нужно подумать о профессионализме его команды. И с моей точки зрения, люди, которые его окружают, некомпетенты в своем деле», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее стало известно, что Капризову дважды отказали во въезде США из-за отсутствия рабочей визы.

В прошлом сезоне Капризов провел в регулярке НХЛ 81 матч за «Миннесоту» и набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф — 6 игр и 8 (7+1) очков.

Кирилл Капризов. «Страшная ситуация». Капризова дважды не пустили в США

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
Дмитрий Губерниев
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