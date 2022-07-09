Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:06

Журова — о проблемах Капризова со въездом в США: «Чем звезды хоккея отличаются от кого-то другого?»

Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на проблемы со въездом российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в США.

«Американцы достаточно жестко относятся к таким вопросам. Тут даже не вопрос в личностях, а в том, что ты не должен ничего нарушать и все делать вовремя. Сейчас делать все вовремя крайне непросто, потому что посольство в России закрыто. Процедура получения рабочей визы сейчас намного тяжелее, чем была раньше. Чем звезды хоккея отличаются от кого-то другого? Придется очень сильно напрягаться, что все сделать. А это стало непросто», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее стало известно, что Капризову дважды отказали во въезде США из-за отсутствия рабочей визы.

В прошлом сезоне Капризов провел в регулярке НХЛ 81 матч за «Миннесоту» и набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф — 6 игр и 8 (7+1) очков.

Кирилл Капризов. «Страшная ситуация». Капризова дважды не пустили в США
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
1
0
Читайте также
Какие алкогольные напитки можно и нельзя пить в жару?
«Атлетико» подписал экс-зенитовца Витселя, Магнуссон отказался от контракта с ЦСКА. Главные трансферы и слухи Европы и РПЛ 9 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Отец Капризова отреагировал на информацию о проблемах с въездом Кирилла в США
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
7.10 21:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Вратари (КН)
И КН
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

0 0
Антон Худобин

Антон Худобин

Даллас

 0 0
Майк Смит

Майк Смит

Эдмонтон

 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости