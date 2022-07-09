Журова — о проблемах Капризова со въездом в США: «Чем звезды хоккея отличаются от кого-то другого?»
Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на проблемы со въездом российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в США.
«Американцы достаточно жестко относятся к таким вопросам. Тут даже не вопрос в личностях, а в том, что ты не должен ничего нарушать и все делать вовремя. Сейчас делать все вовремя крайне непросто, потому что посольство в России закрыто. Процедура получения рабочей визы сейчас намного тяжелее, чем была раньше. Чем звезды хоккея отличаются от кого-то другого? Придется очень сильно напрягаться, что все сделать. А это стало непросто», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Ранее стало известно, что Капризову дважды отказали во въезде США из-за отсутствия рабочей визы.
В прошлом сезоне Капризов провел в регулярке НХЛ 81 матч за «Миннесоту» и набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф — 6 игр и 8 (7+1) очков.
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|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|Рейнджерс
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|Филадельфия
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|П
|О
|1
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|0
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|2
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
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|Центральный дивизион
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|1
|Аризона
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|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
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|0
|0
|5
|Миннесота
|0
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|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
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|0
|7
|Сент-Луис
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|0
|0
|8
|Чикаго
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|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|0
|0
|2
|Ванкувер
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|0
|0
|3
|Вегас
|0
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|4
|Калгари
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|0
|5
|Лос-Анджелес
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|0
|0
|6
|Сан-Хосе
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|0
|0
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|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
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|8
|Эдмонтон
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|0
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|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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