Журова — о проблемах Капризова со въездом в США: «Чем звезды хоккея отличаются от кого-то другого?»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на проблемы со въездом российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в США.

«Американцы достаточно жестко относятся к таким вопросам. Тут даже не вопрос в личностях, а в том, что ты не должен ничего нарушать и все делать вовремя. Сейчас делать все вовремя крайне непросто, потому что посольство в России закрыто. Процедура получения рабочей визы сейчас намного тяжелее, чем была раньше. Чем звезды хоккея отличаются от кого-то другого? Придется очень сильно напрягаться, что все сделать. А это стало непросто», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее стало известно, что Капризову дважды отказали во въезде США из-за отсутствия рабочей визы.

В прошлом сезоне Капризов провел в регулярке НХЛ 81 матч за «Миннесоту» и набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф — 6 игр и 8 (7+1) очков.