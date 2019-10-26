Илья Самсонов: «Знал, что «Вашингтон» будет пытаться отыграться со счета 1:5»

Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов прокомментировал победу над «Ванкувером» (6:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В конце второго периода «Кэпиталз» проигрывал со счетом 1:5. В заключительной двадцатиминутке команде удалось сравнять счет и одержать победу по буллитам.

— Это классная командная победа, мы отыграли четыре шайбы, — приводит официальный сайт клуба слова Самсонова. — На серии буллитов не я волновался, чувствовал себя комфортно. Понятно, что это НХЛ — непростая лига, но я знал, что мы будем пытаться отыграться со счета 1:5.

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