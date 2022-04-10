Илья Самсонов стал десятым вратарем в истории «Вашингтона», одержавшим 50 побед

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 29 из 32 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

После игры с «Пингвинз» 25-летний россиянин достиг отметки в 50 побед в составе «Кэпиталз».

Самсонов стал десятым вратарем в истории «Вашингтона» с 50 победами за команду. Рекорд принадлежит Олафу Колцигу (301).