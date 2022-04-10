Каменский ответил на вопрос, сможет ли Капризов обогнать Овечкина в списке лучших снайперов НХЛ

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на 44-ю шайбу российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в этом сезоне.

«Мы радуемся за каждый гол Саши. Поздравляем его с этим. Он в хорошей форме, забивает голы. Этим он радует нас всех. Борьба Овечкина и Капризова в списке бомбардиров в этом сезоне? Кто больше забьет, тот и окажется выше. То, что они оба здорово играют, за это им слава и почет. Так держать. Радуемся, что это наши соотечественники, которые впечатляют нас своими голами», — сказал Каменский «СЭ».

Очередную шайбу в регулярном сезоне НХЛ нападающий «Вашингтона» забросил в матче с «Питтсбургом» (6:3). За 69 матчей нынешнего сезона Овечкин имеет в активе 44 заброшенные шайбы. У форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова за такое же количество игр заброшена 41 шайба.