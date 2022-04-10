Вратарь «Колорадо» Кемпер стал первой звездой дня в НХЛ

Вратарь «Колорадо» Дарси Кемпер признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (2:1) голкипер отразил 49 из 50 бросков по своим воротам.

Второй звездой дня стал форвард «Коламбуса» Джек Рословик, на счету которого хет-трик в игре с «Детройтом» (5:4 ОТ).

Третья звезда — нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, который сделал дубль в матче с «Монреалем» (3:2).