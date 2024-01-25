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Перерождение русского вратаря «Торонто». Самсонов выдал суперматч и снова влюбил в себя фанатов

Вратарь «Торонто» Самсонов сыграл на ноль в матче с «Виннипегом»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фото USA Today Sports
Илья признался, что чуть не расплакался.

«Торонто» — «Виннипег» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Мэттьюс — 39 (Райлли, Робертсон), 64:13 — 1:0.
Вратари: Самсонов — Броссуа.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 30 (4+11+13+2) — 32 (16+5+7+4).
Наши: — - Наместников (20.15/2/0).
25 января. Торонто. Scotiabank Arena.

Новый год для Ильи Самсонова начался с не самых приятных событий. «Торонто» надоело терпеть нестабильную игру вратаря. И 31 декабря клуб выставил россиянина на драфт отказов. В теории Самсоновым могли заинтересоваться другие команды, и сейчас Илья играл бы не в сине-белом джерси с кленовым листом на груди. Однако процедура драфта отказов завершилась командировкой в фарм-клуб, правда лишь формальной. В АХЛ голкипер не сыграл — только тренировался и перезагружался, как отметил генеральный менеджер Брэд Треливинг, комментируя перевод вратаря в «Марлиз».

Илья Самсонов. «Торонто» отказался от русского вратаря после провальной половины сезона. Самсонову стоит вернуться в КХЛ?

Самсонов столкнулся с непростым периодом в карьере. Летом Илья подписал новый контракт с «Торонто» через арбитраж. Изначально стороны не сошлись по финансовым условиям. Тем, что дело дошло до независимого суда, голкипер только завысил требования к себе. Сезон Илья начал неудачно. Возложенные ожидания как на первого номера россиянин не оправдал: проиграл конкуренцию и дублеру Джозефу Уоллу, и 34-летнему Мартину Джонсу. Статистика Самсонова говорит сама за себя, но главное — с другими вратарями «Мэйпл Лифс» чаще побеждали. Любой тренер закроет глаза на низкий процент отраженных бросков, если вратарь придает команде уверенность и держит в игре. У Самсонова это получалось крайне редко.

«Перезагрузка» Ильи длилась около двух недель. 15 января голкипер вышел в старте против «Детройта». Россиянин пропустил три шайбы с 23 бросков. Несколько раз выручил команду, но третий гол «Ред Уингз» в ближний угол перечеркнул все старания. Голкипер может всю игру тащить и стоять на голове, но гол в ближний за полторы минуты до сирены обнулит все прошлые сейвы. В моменте, когда «Торонто» нужно было дотерпеть до овертайма, Самсонов дрогнул. Илья — не главный виновник поражения, но в концовке он проиграл вратарскую дуэль ветерану Джеймсу Раймеру. А запоминается, как известно, последнее. Хотя главный тренер Шелдон Киф после игры похвалил голкипера.

Следующего матча Самсонов ждал еще неделю. 22 января «Торонто» с Ильей в воротах обыграл «Сиэтл». Соперник нечасто нагружал голкипера работой. До створа долетело лишь 17 бросков. Самсонов пропустил одну шайбу и оформил первую победу с 10 декабря. Успешный матч явно добавил веры в себя. Минувшей ночью Илья снова вышел в старте и «засушил» «Виннипег», отразив 32 броска. Это была славная битва голкиперов — «Мэйпл Лифс» дожали соперника только в овертайме, а все решила одна шайба американского гения Остона Мэттьюса.

Артемий Панарин (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Флориды&raquo;. Мэттьюс гонится за рекордом Гретцки, а Панарин снова забивает

Ответственность вратаря только увеличивается, когда счет долго держится 0:0. Любая ошибка или необязательный гол могут перевернуть матч. Самсонов справился с давлением и справедливо был признан первой звездой матча. Фанаты «Торонто» тепло встретили возвращение вратаря. После сумасшедшего сейва во втором периоде, когда Илья отразил выход «два в ноль» от «Джетс», болельщики Scotiabank Arena стоя аплодировали голкиперу.

— Я чуть не заплакал. Давно фанаты не были такими громкими. Это важно для меня. Давно я такого не слышал. Это очень важно. Еще раз спасибо всем болельщикам, — сказал после матча Самсонов.

Хочется верить, что такая победа придаст еще больше уверенности Илье. Талантом он не обделен. С вратарской фактурой полный порядок. Рослый, пластичный, мобильный. Осталось только обрести стабильность и чаще выдавать такие матчи, как против «Виннипега». «Сухарь» с «Джетс» — 12-й за карьеру в НХЛ. По шатаутам Самсонов обошел Антона Худобина и Игоря Шестеркина и вышел на единоличное девятое место среди россиян в лиге.

Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Сиэтл Кракен
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1 Рейнджерс 47 29 18 61
2 Каролина 46 26 20 57
3 Филадельфия 48 25 23 56
4 Нью-Джерси 45 24 21 51
5 Айлендерс 47 20 27 51
6 Вашингтон 46 22 24 50
7 Питтсбург 44 21 23 48
8 Коламбус 46 14 32 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 47 29 18 67
2 Флорида 47 29 18 62
3 Торонто 46 24 22 56
4 Тампа-Бэй 48 25 23 55
5 Детройт 47 24 23 53
6 Баффало 48 21 27 46
7 Монреаль 47 19 28 45
8 Оттава 43 18 25 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 30 16 65
2 Колорадо 48 31 17 65
3 Даллас 47 28 19 62
4 Нэшвилл 47 25 22 51
5 Сент-Луис 46 24 22 50
6 Аризона 46 23 23 49
7 Миннесота 47 21 26 47
8 Чикаго 48 14 34 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 48 32 16 69
2 Вегас 48 28 20 62
3 Эдмонтон 43 27 16 55
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5 Сиэтл 47 20 27 49
6 Калгари 47 21 26 47
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8 Сан-Хосе 48 13 35 30
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25.01 03:00
Флорида – Аризона
 6 : 2
25.01 03:00
Торонто – Виннипег
 1 : 0 ОТ
25.01 03:30
Бостон – Каролина
 2 : 3
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Колорадо – Вашингтон
 6 : 2
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Сиэтл – Чикаго
 6 : 2
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Ванкувер – Сент-Луис
 3 : 4 ОТ
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Лос-Анджелес – Баффало
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Тампа-Бэй

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

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И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 47 35
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

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Лос-Анджелес

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