Перерождение русского вратаря «Торонто». Самсонов выдал суперматч и снова влюбил в себя фанатов
«Торонто» — «Виннипег» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Мэттьюс — 39 (Райлли, Робертсон), 64:13 — 1:0.
Вратари: Самсонов — Броссуа.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 30 (4+11+13+2) — 32 (16+5+7+4).
Наши: — - Наместников (20.15/2/0).
25 января. Торонто. Scotiabank Arena.
Новый год для Ильи Самсонова начался с не самых приятных событий. «Торонто» надоело терпеть нестабильную игру вратаря. И 31 декабря клуб выставил россиянина на драфт отказов. В теории Самсоновым могли заинтересоваться другие команды, и сейчас Илья играл бы не в сине-белом джерси с кленовым листом на груди. Однако процедура драфта отказов завершилась командировкой в фарм-клуб, правда лишь формальной. В АХЛ голкипер не сыграл — только тренировался и перезагружался, как отметил генеральный менеджер Брэд Треливинг, комментируя перевод вратаря в «Марлиз».
Самсонов столкнулся с непростым периодом в карьере. Летом Илья подписал новый контракт с «Торонто» через арбитраж. Изначально стороны не сошлись по финансовым условиям. Тем, что дело дошло до независимого суда, голкипер только завысил требования к себе. Сезон Илья начал неудачно. Возложенные ожидания как на первого номера россиянин не оправдал: проиграл конкуренцию и дублеру Джозефу Уоллу, и 34-летнему Мартину Джонсу. Статистика Самсонова говорит сама за себя, но главное — с другими вратарями «Мэйпл Лифс» чаще побеждали. Любой тренер закроет глаза на низкий процент отраженных бросков, если вратарь придает команде уверенность и держит в игре. У Самсонова это получалось крайне редко.
«Перезагрузка» Ильи длилась около двух недель. 15 января голкипер вышел в старте против «Детройта». Россиянин пропустил три шайбы с 23 бросков. Несколько раз выручил команду, но третий гол «Ред Уингз» в ближний угол перечеркнул все старания. Голкипер может всю игру тащить и стоять на голове, но гол в ближний за полторы минуты до сирены обнулит все прошлые сейвы. В моменте, когда «Торонто» нужно было дотерпеть до овертайма, Самсонов дрогнул. Илья — не главный виновник поражения, но в концовке он проиграл вратарскую дуэль ветерану Джеймсу Раймеру. А запоминается, как известно, последнее. Хотя главный тренер Шелдон Киф после игры похвалил голкипера.
Следующего матча Самсонов ждал еще неделю. 22 января «Торонто» с Ильей в воротах обыграл «Сиэтл». Соперник нечасто нагружал голкипера работой. До створа долетело лишь 17 бросков. Самсонов пропустил одну шайбу и оформил первую победу с 10 декабря. Успешный матч явно добавил веры в себя. Минувшей ночью Илья снова вышел в старте и «засушил» «Виннипег», отразив 32 броска. Это была славная битва голкиперов — «Мэйпл Лифс» дожали соперника только в овертайме, а все решила одна шайба американского гения Остона Мэттьюса.
Ответственность вратаря только увеличивается, когда счет долго держится 0:0. Любая ошибка или необязательный гол могут перевернуть матч. Самсонов справился с давлением и справедливо был признан первой звездой матча. Фанаты «Торонто» тепло встретили возвращение вратаря. После сумасшедшего сейва во втором периоде, когда Илья отразил выход «два в ноль» от «Джетс», болельщики Scotiabank Arena стоя аплодировали голкиперу.
— Я чуть не заплакал. Давно фанаты не были такими громкими. Это важно для меня. Давно я такого не слышал. Это очень важно. Еще раз спасибо всем болельщикам, — сказал после матча Самсонов.
Хочется верить, что такая победа придаст еще больше уверенности Илье. Талантом он не обделен. С вратарской фактурой полный порядок. Рослый, пластичный, мобильный. Осталось только обрести стабильность и чаще выдавать такие матчи, как против «Виннипега». «Сухарь» с «Джетс» — 12-й за карьеру в НХЛ. По шатаутам Самсонов обошел Антона Худобина и Игоря Шестеркина и вышел на единоличное девятое место среди россиян в лиге.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|47
|29
|18
|61
|2
|Каролина
|46
|26
|20
|57
|3
|Филадельфия
|48
|25
|23
|56
|4
|Нью-Джерси
|45
|24
|21
|51
|5
|Айлендерс
|47
|20
|27
|51
|6
|Вашингтон
|46
|22
|24
|50
|7
|Питтсбург
|44
|21
|23
|48
|8
|Коламбус
|46
|14
|32
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|47
|29
|18
|67
|2
|Флорида
|47
|29
|18
|62
|3
|Торонто
|46
|24
|22
|56
|4
|Тампа-Бэй
|48
|25
|23
|55
|5
|Детройт
|47
|24
|23
|53
|6
|Баффало
|48
|21
|27
|46
|7
|Монреаль
|47
|19
|28
|45
|8
|Оттава
|43
|18
|25
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|46
|30
|16
|65
|2
|Колорадо
|48
|31
|17
|65
|3
|Даллас
|47
|28
|19
|62
|4
|Нэшвилл
|47
|25
|22
|51
|5
|Сент-Луис
|46
|24
|22
|50
|6
|Аризона
|46
|23
|23
|49
|7
|Миннесота
|47
|21
|26
|47
|8
|Чикаго
|48
|14
|34
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|48
|32
|16
|69
|2
|Вегас
|48
|28
|20
|62
|3
|Эдмонтон
|43
|27
|16
|55
|4
|Лос-Анджелес
|45
|22
|23
|53
|5
|Сиэтл
|47
|20
|27
|49
|6
|Калгари
|47
|21
|26
|47
|7
|Анахайм
|47
|16
|31
|33
|8
|Сан-Хосе
|48
|13
|35
|30
|25.01
|03:00
|
Флорида – Аризона
|6 : 2
|25.01
|03:00
|
Торонто – Виннипег
|1 : 0 ОТ
|25.01
|03:30
|
Бостон – Каролина
|2 : 3
|25.01
|05:30
|
Колорадо – Вашингтон
|6 : 2
|25.01
|06:00
|
Сиэтл – Чикаго
|6 : 2
|25.01
|06:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|3 : 4 ОТ
|25.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Баффало
|3 : 5
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|48
|82
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|80
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|47
|67
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|45
|39
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|47
|35
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|31
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|8
|1.76