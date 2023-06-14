Кэссиди стал шестым тренером в XXI веке, выигравший Кубок Стэнли в первом сезоне с командой

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди стал шестым тренером в XXI веке, выигравший Кубок Стэнли в первом сезоне с командой, сообщает сайт НХЛ.

Ранее такое достижение было в актив записали Пэт Бернс (2003, «Нью-Джерси»), Дэн Байлсма (2009, «Питтсбург»), Дэррил Саттер (2012, «Лос-Анджелес»), Майк Салливан (2016, «Питтсбург») и Крэйг Беруби (2019, «Сент-Луис»). При этом Бернс и Кэссиди отработали полный сезон, а остальные возглавили свои клубы уже по ходу регулярного чемпионата.

«Вегас» обыграл «Флориду» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ (9:3, 4-1). Кэссиди впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли.

58-летний специалист возглавляет «Вегас» с 14 июня 2022 года.