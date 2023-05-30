Стало известно расписание финала Кубка Стэнли-2023

НХЛ на официальном сайте представила расписание финала Кубка Стэнли-2023 между «Вегасом» и «Флоридой».

Первый матч: 4 июня;

Второй матч: 6 июня;

Третий матч: 9 июня;

Четвертый матч: 11 июня;

Пятый матч: 14 июня;

Шестой матч: 17 июня;

Седьмой матч: 20 июня.

Первые две игры пройдут в Лас-Вегасе. Все матчи начнутся в 3.00 мск.