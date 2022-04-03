Игроки «Миннесоты» танцами и песнями отпраздновали новый рекорд Капризова. Видео

«Миннесота» одержала победу над «Каролиной» (3:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли.

В составе гостей два (1+1) очка набрал Кирилл Капризов. Еще по одной шайбе забросили Матс Цуккарелло и Дмитрий Куликов. У хозяев единственная шайба на счету Теуво Терявяйнена.

Таким образом, Капризов набрал 85 (39+46) очков и установил новый рекорд «Миннесоты» по набранным очкам за сезон.

После игры партнеры 24-летнего россиянина по команде танцами и песнями отпраздновали его новый рекорд.