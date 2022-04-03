Нападающий «Миннесоты» Матс Цуккарелло после победного матча с «Каролиной» (3:1) прокомментировал установленный рекорд форварда Кирилла Капризова.

«Мы вроде как один и тот же человек. Я немного старше, но он сохраняет мою молодость. Он держит меня на льду», — цитирует Цуккарелло StarTribune.

В матче «Миннесоты» против «Каролины» 2 (1+1) очка набрал Кирилл Капризов, еще по голу забили Цуккарелло, которому ассистировал россиянин, и Дмитрий Куликов.

24-летний россиянин набрал 85 (39+46) очков и установил новый рекорд «Уайлд» по набранным очкам за сезон. Предыдущим рекордсменом «Миннесоты» был Мариан Габорик, который набрал 83 (42+41) балла в сезоне-2007/08.