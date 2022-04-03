Варламов сыграл на ноль на арене «Рейнджерс» в четвертый раз подряд и повторил рекорд НХЛ 1926 года

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 27 бросков из 27 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Рейнджерс» (3:0).

Как сообщает официальный сайт НХЛ, 33-летний россиянин сыграл на ноль на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в четвертый раз подряд.

Таким образом, Варламов повторил рекорд вратаря «Оттавы» Алека Коннелла по количеству гостевых шатаутов подряд против одной команды. В 1926 году Коннел четыре раза подряд не пропустил в гостевых встречах против «Нью-Йорк Американс».