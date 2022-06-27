Российские игроки становятся обладателями Кубка Стэнли 7 лет подряд

«Колорадо» в финале плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии и стал обладателем Кубка Стэнли.

Единственным россиянином в составе «Эвеланш» является форвард Валерий Ничушкин. Таким образом, российские игроки становятся обладателями Кубка Стэнли 7 лет подряд. В 2015 году победителем плей-офф стал «Чикаго», в составе которого не было игроков из России.

«Эвеланш» также становились победителями плей-офф НХЛ в 1996 и 2001 годах.