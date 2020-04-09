Игроки «Эдмонтона» пожертвовали 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом

Хоккеисты «Эдмонтона» пожертвовали 100 тысяч долларов на борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба клуба.

«Важно заявить о нашей поддержке в это трудное время. Это небольшой жест, но надеемся, что поможет тем, кто борется», — приводит слова капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида пресс-служба «Ойлерз».

По последним данным, в мире зафиксированы 1 536 979 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 93 425 человек, выздоровело — 346 376.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.