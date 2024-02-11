Райлли устроил драку с форвардом «Оттавы» Грейгом после гола в пустые ворота

Защитник «Торонто» Морган Райлли устроил драку с форвардом «Оттавы» Ридли Грейгом после гола в пустые ворота.

«Оттава» победила «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

При счете 4:3 форвард «Сенаторз» Грейг воспользовался тем, что «Мэйпл Лифс» заменили вратаря и забросил шайбу в пустые ворота. После этого Райлли накинулся на 22-летнего нападающего.

Судьи наказали Райлли 10-минутным штрафом.

«Оттава» одержала третью победу подряд, команда занимает 15-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 44 очками в 48 матчах. «Торонто» идет на седьмой строчке с 60 очками в 50 играх.