Михайлов считает, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки в следующем сезоне: «Он прирожденный бомбардир»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов в комментарии для «СЭ» отреагировал на гол нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:0).

«Я очень хочу, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки, и надеюсь, что это произойдет. В этом сезоне вряд ли, но в следующем может. Желаю ему успехов и самого наилучшего. Если у него будет здоровье, то он сможет это сделать. У каждого спортсмена бывают спады и подъемы, но Александр доказал, что он прирожденный бомбардир. То, что он великий хоккеист, он тоже доказал своей игрой», — сказал Михайлов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Гол в ворота «Бостона» стал для Овечкина 834-м за всю карьеру в НХЛ. Форвард занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, он сократил отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки до 60 шайб.

В текущем сезоне НХЛ 38-летний россиянин сыграл за «Вашингтон» 47 матчей и набрал 35 (12+23) очков.