Макдэвид в гневе сломал клюшку в матче с «Лос-Анджелесом»

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сломал клюшку во время матча с «Лос-Анджелесом» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Ойлерз» проиграли со счетом 0:4, и во второй раз в этом сезоне не забили ни одной шайбы в ворота соперника.

В конце второго периода Макдэвид, уходя со льда, в гневе разбил клюшку ударом о борт. За игру канадец совершил два броска и закончил матч с полезностью «минус 2».

В этом сезоне Макдэвид набрал 71 (21+50) очко в 46 матчах. Нападающий прервал 7-матчевую результативную серию.