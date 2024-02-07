Хьюз установил лучший результат XXI века в НХЛ по результативным передачам в 50 матчах среди защитников

Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (3:2).

Теперь на счету игрока 52 ассиста в этом сезоне. Как сообщает сайт НХЛ, американский хоккеист установил лучший результат XXI века в НХЛ по передачам в 50 матчах среди защитников.

Рекорд НХЛ по голевым передачам в 50 матчах среди защитников принадлежит Бобби Орру (63 в сезоне-1973/74). Также в писке есть Пол Коффи (55, 1985/86), Сергей Зубов (52, 1993/94) и Брайан Литч (52, 1991/92).

«Ванкувер» набрал 73 очка и лидирует в Западной конференции.