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Сегодня, 06:09

«Бостон» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бостон» дома проиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4

За «Брюинз» единственный гол забил Павел Заха. У «Флэймз» отличились Андрей Кузьменко, Коннор Зари, Джонатан Юбердо и Ноа Хэнифин.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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ХК Бостон Брюинз
ХК Калгари Флэймз
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«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
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«Тампа-Бэй» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Хьюз установил лучший результат XXI века в НХЛ по результативным передачам в 50 матчах среди защитников
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 50 31 19 65
2 Каролина 49 28 21 61
3 Филадельфия 51 26 25 58
4 Айлендерс 50 21 29 54
5 Питтсбург 47 23 24 53
6 Нью-Джерси 48 25 23 53
7 Вашингтон 48 22 26 51
8 Коламбус 50 16 34 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 50 31 19 71
2 Флорида 50 31 19 66
3 Тампа-Бэй 50 27 23 59
4 Торонто 48 25 23 58
5 Детройт 50 26 24 58
6 Монреаль 50 21 29 50
7 Баффало 50 22 28 48
8 Оттава 47 20 27 42
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 50 31 19 68
2 Колорадо 51 32 19 68
3 Виннипег 48 30 18 65
4 Сент-Луис 49 26 23 54
5 Нэшвилл 51 26 25 54
6 Аризона 48 23 25 49
7 Миннесота 49 21 28 47
8 Чикаго 50 14 36 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 50 34 16 73
2 Вегас 50 29 21 64
3 Эдмонтон 45 29 16 59
4 Лос-Анджелес 48 23 25 56
5 Сиэтл 50 21 29 52
6 Калгари 50 23 27 51
7 Анахайм 50 18 32 38
8 Сан-Хосе 51 14 37 33
Результаты / календарь
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
6.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
13.02
7.02 03:00
Питтсбург – Виннипег
 3 : 0
7.02 03:00
Флорида – Филадельфия
 1 : 2
7.02 03:00
Каролина – Ванкувер
 2 : 3
7.02 03:00
Бостон – Калгари
 1 : 4
7.02 03:00
Баффало – Даллас
 1 : 2
7.02 03:00
Вашингтон – Монреаль
 2 : 5
7.02 03:30
Нью-Джерси – Колорадо
 5 : 3
7.02 06:00
Вегас – Эдмонтон
 - : -
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Лидеры
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 49 85
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 51 85
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 50 73
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 47 40
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 50 37
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 50 33
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 17 1.94
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