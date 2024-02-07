«Бостон» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

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«Бостон» дома проиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4

За «Брюинз» единственный гол забил Павел Заха. У «Флэймз» отличились Андрей Кузьменко, Коннор Зари, Джонатан Юбердо и Ноа Хэнифин.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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