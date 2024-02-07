«Вашингтон» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» на домашнем льду проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

У «Кэпиталз» голы забили Александр Овечкин и Расмус Сандин. За «Канадиенс» отличились Ник Сузуки и Юрай Слафковски, оформившие дубли, и Майкл Пеццетта.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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