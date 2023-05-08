Хьюз о победе над «Каролиной»: «У «Нью-Джерси» есть очень хорошая возможность сравнять счет в серии»

Форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф против «Каролины» (4:8).

«Теперь мы вернулись к счету 2-1 в серии, через два дня у нас есть очень хорошая возможность сравнять счет. Мы находимся в хорошей позиции. Если мы соберемся и сосредоточимся, мы будем в хорошей форме», — приводит слова Хьюза официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 10 мая и начнется в 2.00 мск.