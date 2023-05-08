Бобровский признан третьей звездой матча с «Торонто»
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал третьей звездой третьего матча серии с «Торонто» (3:2 ОТ, 3-0).
34-летний россиянин отразил 22 броска из 24. Первой звездой признан форвард Сэм Райнхарт, забивший победный гол. Вторая звезда — форвард Энтони Дюклер, забивший одну из шайб «Пантерз».
В текущем сезоне Бобровский провел 8 матчей в плей-офф, в которых пропустил 23 шайбы при 90,9 процента отраженных бросков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
|1 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
|2 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|1 - 1
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 3
|0 - 3
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
Результаты / календарь
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13.05
|8.05
|01:30
|
Флорида – Торонто
|3 : 2 ОТ
|8.05
|04:30
|
Сиэтл – Даллас
|- : -
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