Бобровский признан третьей звездой матча с «Торонто»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал третьей звездой третьего матча серии с «Торонто» (3:2 ОТ, 3-0).

34-летний россиянин отразил 22 броска из 24. Первой звездой признан форвард Сэм Райнхарт, забивший победный гол. Вторая звезда — форвард Энтони Дюклер, забивший одну из шайб «Пантерз».

В текущем сезоне Бобровский провел 8 матчей в плей-офф, в которых пропустил 23 шайбы при 90,9 процента отраженных бросков.