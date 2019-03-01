Хоккеисты НХЛ считают лучшим тренером Джона Купера. Он работает с "Тампой" Кучерова и Василевского

Журналисты The Athletic за последние шесть недель провели анонимный опрос среди 198 игроков НХЛ (100 из Восточной конференции, 98 из Западной конференции). Один из воспросов звучал следующим образом: "Под руководством какого тренера, кроме вашего, вы бы больше всего хотели сыграть?".

С самого начала опредлелились два фаворита, которые в итоги и разделили первое место, набрав по 23 процента голосов - Джон Купер из "Тампа-Бэй" и Жерар Галлан из "Вегаса". "Лайтнинг" в этом сезоне лидирует в Восточной конференции, а "Голден Найтс" в прошлом сезоне сенсационно пробились в финал Кубка Стэнли.

Замкнул тройку Барри Тротц, работающий с "Айлендерс" - 11 процентов голосов, а четвертую строчку разделили Пол Моррис ("Виннипег"​) и Джон Торторелла ("Коламбус") - по 6 процентов.

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