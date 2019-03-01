Хоккеисты НХЛ отметили Василевского среди вратарей, которым можно доверять

Журналисты The Athletic за последние шесть недель провели анонимный опрос среди 198 игроков НХЛ (100 из Восточной конференции, 98 из Западной конференции). Один из воспросов звучал следующим образом: "7 игра Кубка Стэнли – кого бы вы поставили в ворота?".

В результате 24 разных вратаря получили минимум один голос. Первое место занял Кэри Прайс из "Колорадо" – 26 процентов голосов. Вторым стал Марк-Андре Флери из "Вегаса" – 16 процентов, а замкнул тройку российский страж ворот "Тампа-Бэй" Андрей Василевский​ – 15 процентов.

Кучеров среди лучших хоккеистов НХЛ по версии самих игроков