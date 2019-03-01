Кучеров среди лучших хоккеистов НХЛ по версии самих игроков

Журналисты The​ Athletic за последние шесть недель провели анонимный опрос среди 198 игроков НХЛ (100 из Восточной конференции, 98 из Западной конференции). По мнению хоккеистов, лучшим игроком в лиге является Сидни Кросби. За него проголосовали 48 процентов респондентов.

Также игроки называли таковыми Коннора Макдэвида ("Эдмонтон") - 25 процентов, Патриса Бержерона ("Бостон") - 11 процентов, российского нападающего "Тампа-Бэй" Никиту Кучерова и Александра Баркова ("Флорида") - по 4 процента.