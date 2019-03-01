Хоккеисты НХЛ считают Пи. Кей. Суббана самым переоцененным игроком

Журналисты The Athletic за последние шесть недель провели анонимный опрос среди 198 игроков НХЛ (100 из Восточной конференции, 98 из Западной конференции). Один из воспросов звучал следующим образом: "Кто самый переоцененный игрок в НХЛ?".

На этот вопрос хоккеисты чаще всего отказывались отвечать, поэтому ответ дали только 63 процента респондентов. Первое место занял Пи. Кей. Суббан из "Нэшвилла" - 23 процента, второе - Патрик Лайне из "Виннипега" - 9 процентов, а замкнул тройку - Аарон Экблад из "Флориды"​ - 6 процентов.

- У Суббана хороший бросок, и это все, - сказал один из игроков из Западной конференции.

- Я не думаю, что кого-то переоценивают, но наверняка есть игроки, за которых переплатили, - отметил представитель Восточной конференции.

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