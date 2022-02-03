Гусев объяснил, почему у него не получилось закрепиться в НХЛ
Ведущий форвард олимпийской сборной России, герой Пхенчхана-2018 Никита Гусев дал большое интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру. В нем он, в частности, поделился деталями своей двухлетней поездки в НХЛ, из которой в начале нынешнего сезона вернулся в СКА.
— Как сейчас оцениваешь свой вояж в Северную Америку? Что сделал правильно, а когда надо было принять иное решение?
— Вообще ни о чем не жалею. Все было великолепно!
— В первом сезоне за «Нью-Джерси» и правда было неплохо — 44 очка в 66 матчах. Что потом пошло не так, как хотелось бы?
— Вначале в «Дэвилз» мне не так сильно доверяли. Потом поменяли тренера, пришел Алан Насреддин. Я стал играть в свой хоккей, помогать команде. Лучше всего у меня получалось в НХЛ при нем. Он понимал, как я играю и чего хочу. Такое понимание еще было только у Джоэля Кенневилля во «Флориде». Но Насреддина тоже поменяли. Не с каждым тренером у тебя схожие взгляды на игру, не каждый тебе доверяет.
— Ты явно намекаешь на ветерана-тренера «Дэвилз» Линди Раффа. Он сильно тебя закрепостил в принятии решений на площадке?
— В России я десять лет играл на левом краю, в первом сезоне в НХЛ чередовал левый и правый. Когда пришел Рафф, он поставил меня только на правый. Аргументировал это тем, что при таком расположении не буду двигаться назад. Сказал: «Слева ты двигаешься назад, отдаешь диагональ, а справа ты этого сделать не сможешь. Поэтому там и будешь играть».
— Понятно — чтобы двигался только вперед, по направлению «север — юг». Но ты не такой игрок. И каково тебе было справа?
— Все видно по моей статистике (два гола и пять очков в 20 матчах. — Прим. И.Р.).
— Я был почти уверен, что во «Флориде» с Кенневиллем, который ставит атакующий хоккей, создал креативное «Чикаго», у тебя получится. Но в итоге на плей-офф против «Тампы» он тебя вообще ни разу на игру не раздел.
— На самом деле во «Флориде» хорошее время было. И Сережа Бобровский мне помогал, мы с ним много общались и поддерживаем отношения до сих пор. Вначале мне давали играть. Но было достаточно моментов, когда не забивал, хотя по игре, считаю, выглядел неплохо. Команда выигрывала, и перед плей-офф Кенневилль подошел ко мне и сказал, что играть в Кубке начнет с теми ребятами, которые «Пантерз» туда вытащили. Это логично, и никаких вопросов к тренеру по тому, что не выходил в плей-офф, я не имею. Просто хотелось впервые в карьере там сыграть.
— У «Флориды» мощный подбор форвардов, и мы видим, что сейчас творит в лиге ее атака. После неучастия в плей-офф еще надеялся там остаться или уже понимал, что придется искать новую команду?
— Вариант там остаться был. Но считаю, что на данный момент принял правильное решение.
— И с просмотровым контрактом в «Торонто»? Комментатор, а теперь и агент Сергей Федотов сказал, что изначально варианта с «Мэйпл Лифс» не было. Но клуб, узнав, что ты находишься в Канаде и у тебя нет американской визы, предложил тебе пробное соглашение. Зачем ты туда пошел?
— Выбрал «Торонто», потому что это сильная команда. У меня была только канадская виза, и я решил попробовать. Мне просто нравится играть в сильных командах. Далеко не факт, что в команде послабее тебе будет лучше. Как минимум с ребятами познакомился, увидел, кто, как и за счет чего играет. Все общались, помогали — Мэттьюс, Марнер, Таварес, Нюландер...
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|Питтсбург
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|19
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|47
|25
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|59
|5
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|23
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|Айлендерс
|39
|16
|23
|38
|7
|Филадельфия
|45
|15
|30
|38
|8
|Нью-Джерси
|45
|15
|30
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|46
|30
|16
|66
|3
|Торонто
|42
|29
|13
|61
|4
|Бостон
|43
|26
|17
|55
|5
|Детройт
|47
|20
|27
|46
|6
|Баффало
|45
|14
|31
|35
|7
|Оттава
|40
|14
|26
|32
|8
|Монреаль
|44
|8
|36
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|44
|32
|12
|68
|2
|Нэшвилл
|46
|28
|18
|60
|3
|Миннесота
|41
|28
|13
|59
|4
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|43
|23
|20
|48
|6
|Виннипег
|42
|18
|24
|43
|7
|Чикаго
|46
|16
|30
|39
|8
|Аризона
|45
|11
|34
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|46
|27
|19
|57
|2
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|3
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|4
|Калгари
|42
|23
|19
|52
|5
|Эдмонтон
|42
|23
|19
|49
|6
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|7
|Ванкувер
|46
|20
|26
|46
|8
|Сиэтл
|46
|15
|31
|34
|3.02
|03:00
|
Айлендерс – Сиэтл
|0 : 3
|3.02
|03:00
|
Вашингтон – Эдмонтон
|3 : 5
|3.02
|03:30
|
Детройт – Лос-Анджелес
|3 : 5
|3.02
|05:30
|
Аризона – Калгари
|2 : 4
|3.02
|05:30
|
Чикаго – Миннесота
|0 : 5
|И
|О
|
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Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|42
|63
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|41
|60
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|42
|32
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|46
|29
|И
|КН
|
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Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
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Фредерик Андерсен
Каролина
|30
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|29
|2.09