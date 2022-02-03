Гусев объяснил, почему у него не получилось закрепиться в НХЛ

Ведущий форвард олимпийской сборной России, герой Пхенчхана-2018 Никита Гусев дал большое интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру. В нем он, в частности, поделился деталями своей двухлетней поездки в НХЛ, из которой в начале нынешнего сезона вернулся в СКА.

— Как сейчас оцениваешь свой вояж в Северную Америку? Что сделал правильно, а когда надо было принять иное решение?

— Вообще ни о чем не жалею. Все было великолепно!

— В первом сезоне за «Нью-Джерси» и правда было неплохо — 44 очка в 66 матчах. Что потом пошло не так, как хотелось бы?

— Вначале в «Дэвилз» мне не так сильно доверяли. Потом поменяли тренера, пришел Алан Насреддин. Я стал играть в свой хоккей, помогать команде. Лучше всего у меня получалось в НХЛ при нем. Он понимал, как я играю и чего хочу. Такое понимание еще было только у Джоэля Кенневилля во «Флориде». Но Насреддина тоже поменяли. Не с каждым тренером у тебя схожие взгляды на игру, не каждый тебе доверяет.

— Ты явно намекаешь на ветерана-тренера «Дэвилз» Линди Раффа. Он сильно тебя закрепостил в принятии решений на площадке?

— В России я десять лет играл на левом краю, в первом сезоне в НХЛ чередовал левый и правый. Когда пришел Рафф, он поставил меня только на правый. Аргументировал это тем, что при таком расположении не буду двигаться назад. Сказал: «Слева ты двигаешься назад, отдаешь диагональ, а справа ты этого сделать не сможешь. Поэтому там и будешь играть».

— Понятно — чтобы двигался только вперед, по направлению «север — юг». Но ты не такой игрок. И каково тебе было справа?

— Все видно по моей статистике (два гола и пять очков в 20 матчах. — Прим. И.Р.).

— Я был почти уверен, что во «Флориде» с Кенневиллем, который ставит атакующий хоккей, создал креативное «Чикаго», у тебя получится. Но в итоге на плей-офф против «Тампы» он тебя вообще ни разу на игру не раздел.

— На самом деле во «Флориде» хорошее время было. И Сережа Бобровский мне помогал, мы с ним много общались и поддерживаем отношения до сих пор. Вначале мне давали играть. Но было достаточно моментов, когда не забивал, хотя по игре, считаю, выглядел неплохо. Команда выигрывала, и перед плей-офф Кенневилль подошел ко мне и сказал, что играть в Кубке начнет с теми ребятами, которые «Пантерз» туда вытащили. Это логично, и никаких вопросов к тренеру по тому, что не выходил в плей-офф, я не имею. Просто хотелось впервые в карьере там сыграть.

— У «Флориды» мощный подбор форвардов, и мы видим, что сейчас творит в лиге ее атака. После неучастия в плей-офф еще надеялся там остаться или уже понимал, что придется искать новую команду?

— Вариант там остаться был. Но считаю, что на данный момент принял правильное решение.

— И с просмотровым контрактом в «Торонто»? Комментатор, а теперь и агент Сергей Федотов сказал, что изначально варианта с «Мэйпл Лифс» не было. Но клуб, узнав, что ты находишься в Канаде и у тебя нет американской визы, предложил тебе пробное соглашение. Зачем ты туда пошел?

— Выбрал «Торонто», потому что это сильная команда. У меня была только канадская виза, и я решил попробовать. Мне просто нравится играть в сильных командах. Далеко не факт, что в команде послабее тебе будет лучше. Как минимум с ребятами познакомился, увидел, кто, как и за счет чего играет. Все общались, помогали — Мэттьюс, Марнер, Таварес, Нюландер...

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