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Сегодня, 11:45

Гусев объяснил, почему у него не получилось закрепиться в НХЛ

Игорь Рабинер
Обозреватель
Никита Гусев.
Фото Getty Images

Ведущий форвард олимпийской сборной России, герой Пхенчхана-2018 Никита Гусев дал большое интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру. В нем он, в частности, поделился деталями своей двухлетней поездки в НХЛ, из которой в начале нынешнего сезона вернулся в СКА.

— Как сейчас оцениваешь свой вояж в Северную Америку? Что сделал правильно, а когда надо было принять иное решение?

— Вообще ни о чем не жалею. Все было великолепно!

— В первом сезоне за «Нью-Джерси» и правда было неплохо — 44 очка в 66 матчах. Что потом пошло не так, как хотелось бы?

— Вначале в «Дэвилз» мне не так сильно доверяли. Потом поменяли тренера, пришел Алан Насреддин. Я стал играть в свой хоккей, помогать команде. Лучше всего у меня получалось в НХЛ при нем. Он понимал, как я играю и чего хочу. Такое понимание еще было только у Джоэля Кенневилля во «Флориде». Но Насреддина тоже поменяли. Не с каждым тренером у тебя схожие взгляды на игру, не каждый тебе доверяет.

— Ты явно намекаешь на ветерана-тренера «Дэвилз» Линди Раффа. Он сильно тебя закрепостил в принятии решений на площадке?

— В России я десять лет играл на левом краю, в первом сезоне в НХЛ чередовал левый и правый. Когда пришел Рафф, он поставил меня только на правый. Аргументировал это тем, что при таком расположении не буду двигаться назад. Сказал: «Слева ты двигаешься назад, отдаешь диагональ, а справа ты этого сделать не сможешь. Поэтому там и будешь играть».

— Понятно — чтобы двигался только вперед, по направлению «север — юг». Но ты не такой игрок. И каково тебе было справа?

— Все видно по моей статистике (два гола и пять очков в 20 матчах. — Прим. И.Р.).

— Я был почти уверен, что во «Флориде» с Кенневиллем, который ставит атакующий хоккей, создал креативное «Чикаго», у тебя получится. Но в итоге на плей-офф против «Тампы» он тебя вообще ни разу на игру не раздел.

— На самом деле во «Флориде» хорошее время было. И Сережа Бобровский мне помогал, мы с ним много общались и поддерживаем отношения до сих пор. Вначале мне давали играть. Но было достаточно моментов, когда не забивал, хотя по игре, считаю, выглядел неплохо. Команда выигрывала, и перед плей-офф Кенневилль подошел ко мне и сказал, что играть в Кубке начнет с теми ребятами, которые «Пантерз» туда вытащили. Это логично, и никаких вопросов к тренеру по тому, что не выходил в плей-офф, я не имею. Просто хотелось впервые в карьере там сыграть.

— У «Флориды» мощный подбор форвардов, и мы видим, что сейчас творит в лиге ее атака. После неучастия в плей-офф еще надеялся там остаться или уже понимал, что придется искать новую команду?

— Вариант там остаться был. Но считаю, что на данный момент принял правильное решение.

— И с просмотровым контрактом в «Торонто»? Комментатор, а теперь и агент Сергей Федотов сказал, что изначально варианта с «Мэйпл Лифс» не было. Но клуб, узнав, что ты находишься в Канаде и у тебя нет американской визы, предложил тебе пробное соглашение. Зачем ты туда пошел?

— Выбрал «Торонто», потому что это сильная команда. У меня была только канадская виза, и я решил попробовать. Мне просто нравится играть в сильных командах. Далеко не факт, что в команде послабее тебе будет лучше. Как минимум с ребятами познакомился, увидел, кто, как и за счет чего играет. Все общались, помогали — Мэттьюс, Марнер, Таварес, Нюландер...

Полностью интервью с Гусевым — читать здесь

Никита Гусев
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Флорида Пантерз
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2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 46 27 19 62
4 Вашингтон 47 25 22 59
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 39 16 23 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 45 15 30 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 42 29 13 61
4 Бостон 43 26 17 55
5 Детройт 47 20 27 46
6 Баффало 45 14 31 35
7 Оттава 40 14 26 32
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 41 28 13 59
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 46 16 30 39
8 Аризона 45 11 34 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 27 19 57
2 Лос-Анджелес 47 24 23 55
3 Анахайм 48 23 25 55
4 Калгари 42 23 19 52
5 Эдмонтон 42 23 19 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
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