Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (3:5). 29-летний россиянин забросил третью шайбу команды после рикошета.

«Мне немного не везло в конце, я чувствовал, что они были немного свежее. Вчера у нас была тяжелая игра (против «Питтсбурга» — 4:3 ОТ), но это не оправдание. В то же время мне нравится, как мы отреагировали после 0:3», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил игру из-за попадания в ковид-протокол.

После этого матча «Вашингтон» с 59 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 49 очками — на девятой строчке Запада.