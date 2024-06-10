Черных: «Столько хейта было в адрес Бобровского, но он всем все доказал»

Агент Александр Черных оценил игру голкипера «Флориды» Сергея Бобровского.

«Столько хейта было в адрес Бобровского, что он не соответствует контракту, но он всем все доказал. Просто загляденье смотреть на то, как он играет. Сергей, конечно, просто молодчик. И у Тарасенко были травмы, обмены. Поэтому, конечно, хочется, чтобы наши ребята победили», — цитирует Черных «РБ Спорт».

9 июня «Флорида» дома обыграла «Эдмонтон» (3:0) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. Российский голкипер «Пантерз» был признан лучшим игроком встречи.

«Лучший вратарь в мире». Бобровский — главная звезда «Флориды» против «Эдмонтона»