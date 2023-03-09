Гущин оформил ассистентский хет-трик в матче за фарм-клуб «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Онтарио Рейн» со счетом 6:2.

В составе фарм-клуба «Сан-Хосе» форвард Данил Гущин оформил ассистентский хет-трик, у защитника Артемия Князева одна передача.

В текущем сезоне 21-летний Гущин провел 53 матча в АХЛ, в которых набрал 30 (13+17) очков. У 22-летнего Князева 19 (3+16) очков в 47 матчах сезона.