Кузьменко забросил 8 шайб в 10 последних матчах НХЛ

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Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (3:2 ОТ).

Таким образом, 27-летний россиянин забил 8 голов в последних 10 матчах.

В текущем сезоне Кузьменко провел 63 матча, в которых набрал 57 (30+27) очков.