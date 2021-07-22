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Гурд, выбранный «Сиэтлом», пропустит начало сезона

07:01
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Нападающий Янни Гурд, которого «Сиэтл» забрал у «Тампы» на драфте расширения НХЛ, пропустит старт сезона.

Как сообщил в Twitter журналист Рено Лавуа, 29-летний канадец перенес операцию на плече. На восстановление ему потребуется несколько месяцев, поэтому он вернется в строй только в ноябре.

В прошедшем сезоне Гурд набрал 36 (17+19) в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 23 встречах плей-офф он забросил 6 шайб и сделал 1 голевую передачу.

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Евгений Козинов все материалы автора

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