Гурд, выбранный «Сиэтлом», пропустит начало сезона
07:01
Нападающий Янни Гурд, которого «Сиэтл» забрал у «Тампы» на драфте расширения НХЛ, пропустит старт сезона.
Как сообщил в Twitter журналист Рено Лавуа, 29-летний канадец перенес операцию на плече. На восстановление ему потребуется несколько месяцев, поэтому он вернется в строй только в ноябре.
В прошедшем сезоне Гурд набрал 36 (17+19) в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 23 встречах плей-офф он забросил 6 шайб и сделал 1 голевую передачу.
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