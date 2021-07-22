Кузнецов может стать партнером Панарина в «Рейнджерс»

Нападающий Евгений Кузнецов в межсезонье может сменить «Вашингтон» на «Рейнджерс». Об этом сообщил инсайдер Фрэнк Серавалли в подкасте Jason Gregor Show.

Также он добавил, что 29-летний россиянин не пользуется большим спросом из-за его контракта. Соглашение истекает только через четыре года, а средняя зарплата в год составляет 7,8 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Кузнецов может уйти в «Сент-Луис» в обмен на другого россиянина — Владимира Тарсенко.

Напомним, что за «Рейнджерс» выступают несколько россиян, в том числе надающий Артемий Панарин.

Кузнецов в прошлом сезоне провел 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 9 (20+9) очков. В плей-офф он провел 3 матча без результативных действий.