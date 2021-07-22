«Сиэтл» рассматривал вариант с подписанием Тарасенко для обмена

«Сиэтл» рассматривал вариант с выбором российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко на драфте расширения НХЛ, сообщил в Twitter журналист The Athletic Джереми Рутерфорд.

«Кракен» рассматривал 29-летнего россиянина в качестве потенциального игрока для дальнейшего обмена. Однако наличие в контракте игрока пункта о запрете на обмен без разрешения самого хоккеиста могли усложнить этот план.

Anything is possible, but Tarasenko has a no-trade clause, so he'll have to approve any move on the way to his final destination.



I was told today that Seattle had interest in taking Tarasenko and flipping him, but the no-trade complicated matters.#stlblues https://t.co/hX31Fl3R6N — Jeremy Rutherford (@jprutherford) July 22, 2021

Действующий контракт Тарасенко с «Блюз» рассчитан до конца сезона-2022/23. Зарплата игрока составляет 7,5 миллиона долларов за год.