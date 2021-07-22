«Сиэтл» рассматривал вариант с подписанием Тарасенко для обмена
06:07
«Сиэтл» рассматривал вариант с выбором российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко на драфте расширения НХЛ, сообщил в Twitter журналист The Athletic Джереми Рутерфорд.
«Кракен» рассматривал 29-летнего россиянина в качестве потенциального игрока для дальнейшего обмена. Однако наличие в контракте игрока пункта о запрете на обмен без разрешения самого хоккеиста могли усложнить этот план.
Действующий контракт Тарасенко с «Блюз» рассчитан до конца сезона-2022/23. Зарплата игрока составляет 7,5 миллиона долларов за год.
Читайте также
У ЦСКА неопытный тренер, неопределенность с Влашичем и скверный календарь на старте. Начало сезона будет сложнейшим
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю