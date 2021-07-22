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«Сиэтл» рассматривал вариант с подписанием Тарасенко для обмена

06:07
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«Сиэтл» рассматривал вариант с выбором российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко на драфте расширения НХЛ, сообщил в Twitter журналист The Athletic Джереми Рутерфорд.

«Кракен» рассматривал 29-летнего россиянина в качестве потенциального игрока для дальнейшего обмена. Однако наличие в контракте игрока пункта о запрете на обмен без разрешения самого хоккеиста могли усложнить этот план.

Действующий контракт Тарасенко с «Блюз» рассчитан до конца сезона-2022/23. Зарплата игрока составляет 7,5 миллиона долларов за год.

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Евгений Козинов все материалы автора

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