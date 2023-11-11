Губерниев о худшем старте сезона в карьере Овечкина: «Не вижу тут никакого криминала»
Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» результативность нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в начале сезона-2023/24.
У 38-летнего россиянина 2 гола в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ — это худший результат форварда в карьере.
«У Александра сейчас конкретно плохой сезон, но я думаю, что у него все впереди, ведь это только начало сезона. Я могу только пожелать ему здоровья, и чтобы он продолжал погоню за рекордом Гретцки по количеству шайб в НХЛ. Лично я тут не вижу никакого криминала», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.
Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, у него 824 гола в лиге. Россиянин отстает от обладателя рекорда Уэйна Гретцки на 70 шайб.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|13
|10
|3
|21
|2
|Каролина
|14
|8
|6
|16
|3
|Нью-Джерси
|13
|7
|6
|15
|4
|Вашингтон
|12
|6
|6
|14
|5
|Айлендерс
|12
|5
|7
|13
|6
|Филадельфия
|14
|6
|8
|13
|7
|Питтсбург
|12
|6
|6
|12
|8
|Коламбус
|13
|4
|9
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|13
|11
|2
|23
|2
|Флорида
|13
|8
|5
|17
|3
|Детройт
|14
|7
|7
|16
|4
|Тампа-Бэй
|14
|6
|8
|16
|5
|Торонто
|14
|7
|7
|16
|6
|Баффало
|14
|7
|7
|15
|7
|Монреаль
|13
|6
|7
|14
|8
|Оттава
|12
|5
|7
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|12
|8
|4
|17
|2
|Колорадо
|12
|8
|4
|16
|3
|Виннипег
|13
|7
|6
|16
|4
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|13
|5
|Аризона
|13
|6
|7
|13
|6
|Миннесота
|14
|5
|9
|12
|7
|Чикаго
|12
|5
|7
|10
|8
|Нэшвилл
|13
|5
|8
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|15
|12
|3
|25
|2
|Ванкувер
|13
|10
|3
|21
|3
|Лос-Анджелес
|13
|8
|5
|19
|4
|Анахайм
|13
|7
|6
|14
|5
|Сиэтл
|14
|5
|9
|13
|6
|Калгари
|13
|4
|9
|10
|7
|Эдмонтон
|12
|2
|10
|5
|8
|Сан-Хосе
|14
|2
|12
|5
|11.11
|03:00
|
Флорида – Каролина
|5 : 2
|11.11
|03:00
|
Торонто – Калгари
|5 : 4 Б
|11.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|2 : 4
|11.11
|03:00
|
Баффало – Миннесота
|3 : 2
|11.11
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|5 : 0
|11.11
|06:00
|
Анахайм – Филадельфия
|3 : 6
|11.11
|21:00
|
Детройт – Коламбус
|- : -
|11.11
|23:00
|
Виннипег – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|13
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|13
|22
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|14
|13
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|11
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|13
|11
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|6
|1.48
|
|
Тэтчер Демко
Ванкувер
|9
|1.6