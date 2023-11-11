Кузнецов вышел на седьмое место по очкам среди игроков «Вашингтона»

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:2).

31-летний россиянин набрал 558 (168+390) очков и вышел на седьмое место по очкам среди игроков «Кэпиталз», опередив Дэйла Хантера (556 очков). На шестой строчке расположился Михал Пивонка (599), лидирует Александр Овечкин (1493).

В текущем сезоне Кузнецов провел 12 матчей в НХЛ, в которых набрал 7 (3+4) очков.