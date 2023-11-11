Гуляев: «Сакик улыбнулся, когда я сказал, что мой любимый игрок — Кейл Макар»
Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев рассказал о своем общении с генеральным менеджером «Колорадо» Джо Сакиком перед драфтом НХЛ-2023.
«На первом собеседовании мы поймали какую-то ноту настроения. Я им понравился, мне понравился их штаб, их руководство. Потом они позвонили моему агенту и предложили вторую встречу. Мы увиделись, и они сказали, что если у них будет пик в первом раунде драфта, то заберут меня. Так что я на 90 процентов знал, что «Колорадо» меня заберет.
С кем общался до драфта? Джо Сакик, генеральный менеджер со мной разговаривал. Когда он услышал, что мой любимый игрок Кейл Макар, то как-то сразу заулыбался со своими помощниками. И как-то нашли мы общий язык. Специально ли я сказал про Макара, чтобы его задобрить? Нет. Так и есть — я слежу за ним. Весь прошлый и нынешний сезоны стараюсь полностью смотреть нарезки его игр, его обыгрыши, игру на синей линии. Чему хочу научиться у Макара? Да я не знаю. Наверно, подключениям к атаке. То, как он играет в атаке, — мне этого не хватает. Где-то на синей линии нужно себе немного руки развязать, быть чуть-чуть поуверенней», — приводят «Известия» слова Гуляева.
Гуляев был выбран «Колорадо» под 31-м номером драфта НХЛ-2023.
В сезоне-2023/24 18-летний россиянин набрал 6 (2+4) очков в 28 матчах за «Авангард» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|13
|10
|3
|21
|2
|Каролина
|14
|8
|6
|16
|3
|Нью-Джерси
|13
|7
|6
|15
|4
|Вашингтон
|12
|6
|6
|14
|5
|Айлендерс
|12
|5
|7
|13
|6
|Филадельфия
|14
|6
|8
|13
|7
|Питтсбург
|12
|6
|6
|12
|8
|Коламбус
|13
|4
|9
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|13
|11
|2
|23
|2
|Флорида
|13
|8
|5
|17
|3
|Детройт
|14
|7
|7
|16
|4
|Тампа-Бэй
|14
|6
|8
|16
|5
|Торонто
|14
|7
|7
|16
|6
|Баффало
|14
|7
|7
|15
|7
|Монреаль
|13
|6
|7
|14
|8
|Оттава
|12
|5
|7
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|12
|8
|4
|17
|2
|Колорадо
|12
|8
|4
|16
|3
|Виннипег
|13
|7
|6
|16
|4
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|13
|5
|Аризона
|13
|6
|7
|13
|6
|Миннесота
|14
|5
|9
|12
|7
|Чикаго
|12
|5
|7
|10
|8
|Нэшвилл
|13
|5
|8
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|15
|12
|3
|25
|2
|Ванкувер
|13
|10
|3
|21
|3
|Лос-Анджелес
|13
|8
|5
|19
|4
|Анахайм
|13
|7
|6
|14
|5
|Сиэтл
|14
|5
|9
|13
|6
|Калгари
|13
|4
|9
|10
|7
|Эдмонтон
|12
|2
|10
|5
|8
|Сан-Хосе
|14
|2
|12
|5
|11.11
|03:00
|
Флорида – Каролина
|5 : 2
|11.11
|03:00
|
Торонто – Калгари
|5 : 4 Б
|11.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|2 : 4
|11.11
|03:00
|
Баффало – Миннесота
|3 : 2
|11.11
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|5 : 0
|11.11
|06:00
|
Анахайм – Филадельфия
|3 : 6
|11.11
|21:00
|
Детройт – Коламбус
|- : -
|11.11
|23:00
|
Виннипег – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|13
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|13
|22
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|14
|13
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|11
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|13
|11
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|6
|1.48
|
|
Тэтчер Демко
Ванкувер
|9
|1.6