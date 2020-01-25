Гретцки хотел бы летать вместе с «Вашингтоном», когда Овечкин приблизится к его рекорду

Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки выразил надежду, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по голам. Он хотел бы следовать за «Кэпиталз» тогда, когда россиянин приблизится к его результату.

— Думаю, что это принесло бы пользу хоккею, — приводит слова Гретцки российская версия официального сайта лиги. — Такие позитивные вещи здорово сказываются на игре. Как-то в шутку я сказал Сергею (Кочарову, вице-президенту «Кэпиталз» по коммуникациям — прим. «СЭ»)... Я выразил надежду, что владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис понимает, что когда я догонял Горди Хоу, они с супругой летали на клубном самолете. Я надеюсь, что меня пригласят в самолет команды, потому что мне бы очень хотелось принимать в этом непосредственное участие.

Мы знали, кем он является с самого первого дня, когда он появился в лиге. Он всегда был и оставался трудолюбивым парнем, обожающим забивать голы. Все любят забивать голы. Но я помню двух-трех человек, которые делали это сильнее остальных: Бретт Халл, Майк Босси и Люк Робитайл. Внутри Алекса горит тот же огонь. Он живет рядом с воротами и просто очень любит забивать.