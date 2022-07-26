Российский вратарь заявил, что дважды чуть не стал жертвой перестрелок в США
Голкипер системы «Тампы» Амир Мифтахов рассказал о двух опасных ситуациях во время выступления в Северной Америке, связанных с применением огнестрельного оружия.
— Насколько в бытовом плане тебе было сложно перестроиться? Ты до 21 года жил в родном городе, все близкие были рядом.
— Я был готов ко всему, знал, куда еду, знал, что меня ожидает. Единственная сложность была в том, что Сиракьюз оказался криминальным городом. Однажды я получил пулю в свое окно на кухне. Проснулся ночью от выстрелов, посмотрел — стекла на полу. Я был, конечно, немножко в шоке. Я слышал выстрелы, это было в моем сне, мне казалось, что это за стенкой происходит. А в конце сезона мы в кафе сидели, и там человек достал пистолет, начал стрелять по людям.
— Это рядом было?
— Да. Мы были на террасе. Все люди начали кричать, ложиться на пол. Я не понимал, что происходит, увидел, что многие бегут, побежал тоже. Слава богу, все обошлось. Несколько людей получили ранения, сразу приехала полиция, разобралась.
Но в целом кроме этого были только положительные моменты, в плане хоккея я чувствовал себя абсолютно спокойно, и вообще не возникало никаких проблем. Каждый день я приходил на тренировку с улыбкой, тренировался с улыбкой, действительно получал удовольствие от того, что я делаю. Было ли тяжело или не очень тяжело на тренировке, выиграл — вообще отлично, проиграл — правильно научился делать выводы.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
|- : -