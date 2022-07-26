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Сегодня, 17:45

Российский вратарь заявил, что дважды чуть не стал жертвой перестрелок в США

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Голкипер системы «Тампы» Амир Мифтахов рассказал о двух опасных ситуациях во время выступления в Северной Америке, связанных с применением огнестрельного оружия.

— Насколько в бытовом плане тебе было сложно перестроиться? Ты до 21 года жил в родном городе, все близкие были рядом.

— Я был готов ко всему, знал, куда еду, знал, что меня ожидает. Единственная сложность была в том, что Сиракьюз оказался криминальным городом. Однажды я получил пулю в свое окно на кухне. Проснулся ночью от выстрелов, посмотрел — стекла на полу. Я был, конечно, немножко в шоке. Я слышал выстрелы, это было в моем сне, мне казалось, что это за стенкой происходит. А в конце сезона мы в кафе сидели, и там человек достал пистолет, начал стрелять по людям.

— Это рядом было?

— Да. Мы были на террасе. Все люди начали кричать, ложиться на пол. Я не понимал, что происходит, увидел, что многие бегут, побежал тоже. Слава богу, все обошлось. Несколько людей получили ранения, сразу приехала полиция, разобралась.

Но в целом кроме этого были только положительные моменты, в плане хоккея я чувствовал себя абсолютно спокойно, и вообще не возникало никаких проблем. Каждый день я приходил на тренировку с улыбкой, тренировался с улыбкой, действительно получал удовольствие от того, что я делаю. Было ли тяжело или не очень тяжело на тренировке, выиграл — вообще отлично, проиграл — правильно научился делать выводы.

Амир Мифтахов. «Проснулся ночью от выстрелов — получил пулю в свое окно». Интервью российского вратаря, вернувшегося из Америки

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