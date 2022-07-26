Контракт Сегина назван худшим в НХЛ в сезоне-2022/23 по версии The Athletic
Интернет-портал The Athletic составил рейтинг из 10 худших контрактов игроков НХЛ в предстоящем сезоне.
Первое место в этом неприятном списке занял нападающий «Далласа» Тайлер Сегин. Его контракт с кэпхитом в 9,85 миллиона действует еще пять лет.
Второе место занял защитник «Чикаго» Сет Джонс, у которого только вступает в силу контракт на 8 лет с ежегодным окладом в 9,5 миллиона.
Третье место досталось нападающему «Баффало» Джеффу Скиннеру — 9 миллионов в год еще на пять лет.
Топ-10 худших контрактов НХЛ
Версия The Athletic
1. Тайлер Сегин («Даллас») — контракт с кэпхитом 9,85 миллиона долларов, оставшийся срок действия — 5 сезонов
2. Сет Джонс («Чикаго») — 9,5 миллиона, 8 сезонов
3. Джефф Скиннер («Баффало») — 9 миллионов, 5 сезонов
4. Марк-Эдуард Влэшик («Сан-Хосе») — 7 миллионов, 4 сезона
5. Дарнелл Нерс («Эдмонтон») — 9,25 миллиона, 8 сезонов
6. Колтон Парайко («Сент-Луис») — 6,5 миллиона, 8 сезонов
7. Эрик Карлссон («Сан-Хосе») — 11,5 миллиона, 5 сезонов
8. Зак Веренски («Коламбус») — 9,58 миллиона, 6 сезонов
9. Ник Сузуки («Монреаль») — 7,87 миллиона, 8 сезонов
10. Бен Чиарот («Детройт») — 4,75 миллиона, 4 сезона
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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