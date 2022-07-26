Контракт Сегина назван худшим в НХЛ в сезоне-2022/23 по версии The Athletic

Интернет-портал The Athletic составил рейтинг из 10 худших контрактов игроков НХЛ в предстоящем сезоне.

Первое место в этом неприятном списке занял нападающий «Далласа» Тайлер Сегин. Его контракт с кэпхитом в 9,85 миллиона действует еще пять лет.

Второе место занял защитник «Чикаго» Сет Джонс, у которого только вступает в силу контракт на 8 лет с ежегодным окладом в 9,5 миллиона.

Третье место досталось нападающему «Баффало» Джеффу Скиннеру — 9 миллионов в год еще на пять лет.

Топ-10 худших контрактов НХЛ

Версия The Athletic

1. Тайлер Сегин («Даллас») — контракт с кэпхитом 9,85 миллиона долларов, оставшийся срок действия — 5 сезонов

2. Сет Джонс («Чикаго») — 9,5 миллиона, 8 сезонов

3. Джефф Скиннер («Баффало») — 9 миллионов, 5 сезонов

4. Марк-Эдуард Влэшик («Сан-Хосе») — 7 миллионов, 4 сезона

5. Дарнелл Нерс («Эдмонтон») — 9,25 миллиона, 8 сезонов

6. Колтон Парайко («Сент-Луис») — 6,5 миллиона, 8 сезонов

7. Эрик Карлссон («Сан-Хосе») — 11,5 миллиона, 5 сезонов

8. Зак Веренски («Коламбус») — 9,58 миллиона, 6 сезонов

9. Ник Сузуки («Монреаль») — 7,87 миллиона, 8 сезонов

10. Бен Чиарот («Детройт») — 4,75 миллиона, 4 сезона